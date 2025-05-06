Сахиль Бабаев: "Средний коридор" воплощает партнерство, способное противостоять геополитическим вызовам

Транскаспийский международный транспортный маршрут ("Средний коридор") воплощает партнерство, способное противостоять геополитическим вызовам.
Как сообщили Report в Минфине, об этом заявил министр финансов, член Совета управляющих Азиатского банка развития Сахиль Бабаев на ежегодной сессии АБР в Милане.
По его словам, события последних лет усилили стратегическую значимость маршрута, особенно на фоне растущей глобальной нестабильности.
Бабаев подчеркнул, что Азербайджан, находящийся на пересечении Востока и Запада, играет ключевую роль в развитии этого направления.
"Представленные сегодня инициативы и планы действий полностью соответствуют нашим национальным задачам по улучшению инфраструктуры, повышению эффективности и стимулированию устойчивого экономического роста. Азербайджан, будучи приверженным этой инициативе, подчеркивает, что Средний коридор представляет собой не только физическую связь, но и источник стабильности. Его значение выходит далеко за рамки логистики и торговли", - сказал министр.