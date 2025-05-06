Сахиль Бабаев: "Средний коридор" воплощает партнерство, способное противостоять геополитическим вызовам

Транскаспийский международный транспортный маршрут ("Средний коридор") воплощает партнерство, способное противостоять геополитическим вызовам.

Транскаспийский международный транспортный маршрут ("Средний коридор") воплощает партнерство, способное противостоять геополитическим вызовам.

Как сообщили Report в Минфине, об этом заявил министр финансов, член Совета управляющих Азиатского банка развития Сахиль Бабаев на ежегодной сессии АБР в Милане.

По его словам, события последних лет усилили стратегическую значимость маршрута, особенно на фоне растущей глобальной нестабильности.

Бабаев подчеркнул, что Азербайджан, находящийся на пересечении Востока и Запада, играет ключевую роль в развитии этого направления.

"Представленные сегодня инициативы и планы действий полностью соответствуют нашим национальным задачам по улучшению инфраструктуры, повышению эффективности и стимулированию устойчивого экономического роста. Азербайджан, будучи приверженным этой инициативе, подчеркивает, что Средний коридор представляет собой не только физическую связь, но и источник стабильности. Его значение выходит далеко за рамки логистики и торговли", - сказал министр.