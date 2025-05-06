О нас

Сахиль Бабаев: "Средний коридор" воплощает партнерство, способное противостоять геополитическим вызовам

Сахиль Бабаев: "Средний коридор" воплощает партнерство, способное противостоять геополитическим вызовам Транскаспийский международный транспортный маршрут ("Средний коридор") воплощает партнерство, способное противостоять геополитическим вызовам.
Инфраструктура
6 мая 2025 г. 17:25
Сахиль Бабаев: Средний коридор воплощает партнерство, способное противостоять геополитическим вызовам

Транскаспийский международный транспортный маршрут ("Средний коридор") воплощает партнерство, способное противостоять геополитическим вызовам.

Как сообщили Report в Минфине, об этом заявил министр финансов, член Совета управляющих Азиатского банка развития Сахиль Бабаев на ежегодной сессии АБР в Милане.

По его словам, события последних лет усилили стратегическую значимость маршрута, особенно на фоне растущей глобальной нестабильности.

Бабаев подчеркнул, что Азербайджан, находящийся на пересечении Востока и Запада, играет ключевую роль в развитии этого направления.

"Представленные сегодня инициативы и планы действий полностью соответствуют нашим национальным задачам по улучшению инфраструктуры, повышению эффективности и стимулированию устойчивого экономического роста. Азербайджан, будучи приверженным этой инициативе, подчеркивает, что Средний коридор представляет собой не только физическую связь, но и источник стабильности. Его значение выходит далеко за рамки логистики и торговли", - сказал министр.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sahil Babayev: "Orta Dəhliz” geosiyasi təzyiqə davam gətirə biləcək tərəfdaşlığı təcəssüm etdirir"

Другие новости из категории

Министр финансов: Запуск Зангезурского коридора укрепит региональное сотрудничество
Министр финансов: Запуск Зангезурского коридора укрепит региональное сотрудничество
6 мая 2025 г. 17:01
Минский автозавод планирует расширять сотрудничество с Азербайджаном
Минский автозавод планирует расширять сотрудничество с Азербайджаном
6 мая 2025 г. 15:59
AYNA: На таможенном посту Красный мост ожидают 450 автомобилей
AYNA: На таможенном посту "Красный мост" ожидают 450 автомобилей
6 мая 2025 г. 15:47
Премьер Беларуси посетил место будущего строительства агрохолдинга в Агдаме
ФотоПремьер Беларуси посетил место будущего строительства агрохолдинга в Агдаме
6 мая 2025 г. 15:31
Moody’s повысило кредитный рейтинг АЖД
Moody’s повысило кредитный рейтинг АЖД
6 мая 2025 г. 12:29
В Ясамальском районе Баку произошла авария на линии водоснабжения
В Ясамальском районе Баку произошла авария на линии водоснабжения
6 мая 2025 г. 11:55
Амин Тараффо: Прямые авиарейсы из Тегерана и Тебриза в Баку будут восстановлены в ближайшее время
Амин Тараффо: Прямые авиарейсы из Тегерана и Тебриза в Баку будут восстановлены в ближайшее время
6 мая 2025 г. 11:42
Госагентство автодорог Азербайджана проводит реконструкцию части улицы Сулеймана Везирова
ФотоГосагентство автодорог Азербайджана проводит реконструкцию части улицы Сулеймана Везирова
6 мая 2025 г. 09:25
На трассе Зыхский круг - аэропорт в Баку восстановлен нормальный скоростной режим
На трассе Зыхский круг - аэропорт в Баку восстановлен нормальный скоростной режим
6 мая 2025 г. 08:54
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
6 мая 2025 г. 08:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi