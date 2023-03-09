Сахиб Мамедов: Проекты в Карабахе отвечают принципам перехода к зеленой экономике

Проекты, осуществляемые правительством Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, отвечают принципам "Зеленой энергии" и "Перехода к зеленой экономике".

Проекты, осуществляемые правительством Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, отвечают принципам "Зеленой энергии" и "Перехода к зеленой экономике".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Сахиб Мамедов на церемонии презентации "Карты инвестора", созданной для финансирования Целей устойчивого развития.

"На азербайджанских территориях, освобожденных от оккупации после 44-дневной Отечественной войны, ведутся масштабные восстановительные и строительные работы, осуществляются меры по возвращению наших граждан на родные земли. Привлечение инвестиций на эти территории - один из важнейших вопросов. Формирование "Карты инвестора" или инвестиционной платформы будет способствовать экономическому развитию Азербайджана", - отметил Мамедов.