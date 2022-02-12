Сахиб Мамедов: Между Азербайджаном и Россией будут устранены логистические барьеры

Реализация проекта «Агроэкспресс» в Азербайджане создаст возможность для более рационального использования транзитного и логистического потенциала Азербайджана и России, укрепит транспортный и торговый статус региона.

Реализация проекта «Агроэкспресс» в Азербайджане создаст возможность для более рационального использования транзитного и логистического потенциала Азербайджана и России, укрепит транспортный и торговый статус региона.

Как передает Report, об этом сказал заместитель министра экономики Сахиб Мамедов в ходе торжественной церемонии в Хачмазе отправки первого грузового состава в рамках запуска проекта «Агроэкспресс» в Азербайджане.

"Преимущества, которые дает проект «Агроэкспресс» со временем может стать привлекательным и для стран региона. Ведь в перспективе проект может быть задействован и по маршруту международного транспортного коридора «Север-Юг», - сказал замминистра.

По его словам, это очередной успешный шаг совместной деятельности и наглядный пример успешной реализации совместных проектов.

"Азербайджан и Россия являются дружественными странами, стратегическими партнерами. Отрадно, что отношения между нашими странами, основывающиеся на взаимном уважении, развиваются по нарастающей. У нас есть ряд форматов, где мы активно взаимодействуем, в том числе межправительственная комиссия, а также рабочие группы между соответствующими структурами. Двустороннние визиты и встречи, проводимые мероприятия, взаимные инвестиции в экономики обеих стран, совместные проекты играют важную роль в расширении наших связей. Подписываемые документы о двустороннем сотрудничестве еще больше укрепляют правовую основу наших отношений", - сказал С. Мамедов.

«Агроэкспресс» – специализированный сервис по доставке грузов с помощью ускоренных поездов, который позволяет сократить сроки доставки и снизить транспортные расходы благодаря эффективно выстроенной экспортно-импортной логистике. Ожидается, что успешная реализация проекта приведет к значительному снижению издержек при взаимных поставках железнодорожным транспортом посредством устранения логистических барьеров, что в свою очередь создаст конкурентные и максимально благоприятные условия во взаимной торговле.

"Учитывая, что и по итогам прошлого года в структуре экспорта из Азербайджана в Россию доминирующую позицию занимала сельхозпродукция, то можно ожидать, что данный проект послужит усилению данного направления взаимной торговли. За прошлый год товарооборот между нашими странами вырос на 12% и достиг отметки в 3 млрд долларов США. При этом, экспорт из Азербайджана вырос на 29%, а импорт из России на 5,7%", - сказал замминистра.

Как отметил С.Мамедов, для азербайджанских производителей сельхозпродукции этот проект является своего рода дополнительным стимулом для наращивания объемов поставок в российском направлении: "Благодаря слаженной работе соответствующих ведомств двух стран все вопросы правового, административного и технического характера решаются в рабочем режиме. На сегодняшний день, российской стороной выданы соответствующие разрешения на ввоз в страну помидоров от 227 азербайджанских предприятий и яблок от 77 предприятий. Также российская сторона продлила разрешение на перевозку плодоовощной продукции из Азербайджана в Россию вагонами до 1 апреля 2022 года. Реализация проекта «Агроэкспресс» также значительно облегчит нагрузку на транспортировку грузов в обоих направлениях автомобильным транспортом, тем самым устранив проблему со скоплением грузовых автомобилей на границе двух стран".

В реализации этого проекта, и в целом в развитии торгово-инвестиционных связей между Азербайджаном и Россией важную миссию выполняет «Российский экспортный центр». В июле и ноябре прошлого года при организации и активном участии РЭЦ были осуществлены бизнес миссии российских компаний в Азербайджан. Итогом данных мероприятий стали подписанные документы на реализацию различных проектов в Азербайджане, в том числе на освобожденных территориях.

"В целом Азербайджан придает очень большое значение транспортному сектору. Развитие логистического потенциала, расширение транзитных возможностей нашей страны, сформирование соответствующей современной логистической инфраструктуры, реализация различных транспортных проектов всегда находятся в центре внимания руководства страны и являются чрезмерно важными с точки зрения экономического развития в целом. Для достижения озвученных задач со стороны государства оказывается всесторонняя поддержка, в транспортную сферу вкладываются крупные инвестиции. Азербайджан обладает крупнейшим на Каспийском море морским флотом, который играет особую роль в организации грузоперевозок на Каспии. Конечно, важной частью нашей транспортной инфраструктуры является Алятский международный морской торговый порт. Среди транспортных проектов важно отметить проект железнодорожного сообщения Баку-Тбилиси-Карс, также реализовываются проекты по транспортным коридорам Север-Юг, Север-Запад и Юг-Запад", - подытожил С.Мамедов.

Уверен в том, что с реализацией «Агроэкспресс» появятся дополнительные возможности в грузоперевозках, и благодаря этому проекту расширится двустороннее сотрудничество и укрепятся традиционные дружественные связи наших стран.

Думаю, что результаты проекта не заставят себя долго ждать и совсем скоро мы увидим реальные плоды проводимой работы.