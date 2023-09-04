Сахиб Мамедов: Азербайджан является одной из основных стран, вносящих вклад в реализацию Среднего коридора

Транскаспийский международный транспортный маршрут, объединяющий Китай и Европу, становится все популярнее, объем грузоперевозок по нему постоянно растет.

Транскаспийский международный транспортный маршрут, объединяющий Китай и Европу, становится все популярнее, объем грузоперевозок по нему постоянно растет.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Сахиб Мамедов, выступая на Summit Forum on China’s International Economic Cooperation - Going Global в рамках Китайской международной выставки торговли услугами (CIFTIS) в Пекине.

Замминистра отметил, что Средний коридор - крупномасштабный международный транспортный проект, который отвечает экономическим интересам не только наших стран, но и других государств региона. Сегодня Азербайджан является одной из основных стран, вносящих вклад в реализацию Среднего коридора.

Было отмечено, c запуском в 2017 году железной дороги Баку-Тбилиси-Карс по инициативе Азербайджана сформировался Транскаспийский международный транспортный маршрут, объединяющий Китай и Европу.

"Такие инфраструктурные проекты как Баку-Тбилиси-Карс, предоставляющий самое короткое железнодорожное сообщение между Европой и Китаем, Бакинский международной морской торговый порт и Свободная экономическая зона Алят несут большое значение для этой глобальной инициативы и регионального сотрудничества в целом", - отметил замминистра.

Было отмечено, что несмотря на проблемы с цепочками снабжения и другими сложностями, вызванными глобальным экономическим кризисом, экономика Азербайджана продолжила устойчивый рост. В 2022 году ВВП страны вырос на 4,6%, ненефтяной ВВП – на 9,1%. С 1995 по 2022 годы в экономику страны было инвестировано более 320 млрд долларов США, большая часть из которых пришлась на иностранные инвестиции.