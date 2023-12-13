Сахиб Алекперов: На освобожденных территориях необходимо запретить традиционное орошение

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана необходимо запретить традиционные методы орошения, заменив их капельным орошением и опрыскиванием.

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана необходимо запретить традиционные методы орошения, заменив их капельным орошением и опрыскиванием.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра экономики Сахиб Алекперов сказал на конференции "Развитие профессионального образования в Азербайджане для сильной экономики: видение будущего" в Баку.

По его словам, использование современных ирригационных систем эффективно:

"У нас есть источники воды, которые формируются на наших территориях. Реализуя проекты в короткие сроки, мы можем добиться накопления водных ресурсов, которые формируются в нашей стране. Конечно, это дорого. Необходимо строить водохранилища. Главное, что глава государства поддерживает этот вопрос. В части Зангилана и Губадлы проложены водопроводы. Сегодня для подачи воды потребителю необходимо брать в два раза больше воды из источника. Происходит половинная потеря воды. За счет современных ирригационных систем сохраняется эффективность".