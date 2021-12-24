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Сахиб Алекберов: В Карабахе загрязнено минами 128 тысяч гектаров орошаемых земель

Сахиб Алекберов: В Карабахе загрязнено минами 128 тысяч гектаров орошаемых земель В период оккупации азербайджанских территорий более 1 млн гектаров пригодных для сельского хозяйства земель, в том числе 128 тысяч гектаров орошаемых земель, были загрязнены минами и другими неразорвавшимися боеприпасами.
Инфраструктура
24 декабря 2021 г. 13:10
Сахиб Алекберов: В Карабахе загрязнено минами 128 тысяч гектаров орошаемых земель

В период оккупации азербайджанских территорий более 1 млн гектаров пригодных для сельского хозяйства земель, в том числе 128 тысяч гектаров орошаемых земель, были загрязнены минами и другими неразорвавшимися боеприпасами.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Сахиб Алекперов на научно-практической конференции "Карабах: Открывающаяся миру новая панорама Южного Кавказа".

Он также отметил, что в результате оккупации было разрушено более 600 промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

“Реконструкция на освобожденных территориях позволит нам производить инновационную и экспортно-ориентированную продукцию”, - отметил замминистра.

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Версия на азербайджанском языке Sahib Ələkbərov: “Qarabağda 128 min hektar suvarılan torpaq çirkləndirilib”

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