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Сафтар Рагимли: На организованных в этом году ярмарках труда обеспечена занятость 3 634 человек

Сафтар Рагимли: На организованных в этом году ярмарках труда обеспечена занятость 3 634 человек На 24 ярмарках, организованных в первые 3 месяца этого года, обеспечена занятость 3 634 человек.
Инфраструктура
15 апреля 2023 г. 12:36
Сафтар Рагимли: На организованных в этом году ярмарках труда обеспечена занятость 3 634 человек

На 24 ярмарках, организованных в первые 3 месяца этого года, обеспечена занятость 3 634 человек.

Как сообщает Report, об этом заявил советник председателя Государственной службы занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Сафтар Рагимли, выступая на мероприятии "День карьеры индустрии гостеприимства" в Баку.

По словам Рагимли, в прошлом году и в этом году на ярмарках труда было обеспечено работой более 13 тысяч человек: "На 63 ярмарках труда, организованных в прошлом году, обеспечено работой 9 833 человека. В первом квартале этого года 77 687 человек были охвачены активными мерами занятости в качестве безработных. Из них 12 820 человек обеспечены работой по приемлемым вакансиям, размещенным в банке вакансий в подсистеме "Труд и занятость".

Представитель Госслужбы добавил, что в этом году будет проведено более 50 ярмарок труда.

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Версия на азербайджанском языке Səftər Rəhimli: “Bu il təşkil edilən 24 yarmarkada 3 634 nəfər işlə təmin edilib”

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