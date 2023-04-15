Сафтар Рагимли: На организованных в этом году ярмарках труда обеспечена занятость 3 634 человек

На 24 ярмарках, организованных в первые 3 месяца этого года, обеспечена занятость 3 634 человек.

На 24 ярмарках, организованных в первые 3 месяца этого года, обеспечена занятость 3 634 человек.

Как сообщает Report, об этом заявил советник председателя Государственной службы занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Сафтар Рагимли, выступая на мероприятии "День карьеры индустрии гостеприимства" в Баку.

По словам Рагимли, в прошлом году и в этом году на ярмарках труда было обеспечено работой более 13 тысяч человек: "На 63 ярмарках труда, организованных в прошлом году, обеспечено работой 9 833 человека. В первом квартале этого года 77 687 человек были охвачены активными мерами занятости в качестве безработных. Из них 12 820 человек обеспечены работой по приемлемым вакансиям, размещенным в банке вакансий в подсистеме "Труд и занятость".

Представитель Госслужбы добавил, что в этом году будет проведено более 50 ярмарок труда.