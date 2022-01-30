Сафар Мехтиев рассказал о деятельности таможенного поста в Губадлы

На сегодняшний день через таможенный пост, расположенный в Эйвазлы Губадлинского района, прошло около 7 000 транспортных средств.

На сегодняшний день через таможенный пост, расположенный в Эйвазлы Губадлинского района, прошло около 7 000 транспортных средств.

Как передает Report, об этом сообщил председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев.

"Среди них легковые автомобили, автобусы и грузовики. В итоге было собрано и перечислено в государственный бюджет около 2 млн. манатов", - сказал Мехтиев.

Председатель комитета отметил, что таможенный пост, расположенный в Эйвазлы Губадлинского административного района, не только оформляет ввоз товаров и транспортных средств, но и осуществляет таможенный контроль международных транспортных средств, как легковых, так и грузовых, въезжающих в страну в рамках международно признанных границ Азербайджана обеспечивает осмотр, взимание таможенных пошлин, дорожных сборов в пределах, установленных законом.

По его словам, взимаемые здесь сборы незначительны: "Целью не является сбор миллионов манатов. Главным здесь является обеспечение безопасности страны".