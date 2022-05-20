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Сафар Мехдиев: Азербайджанская таможня выступает за усиление сотрудничества с ВТО

Сафар Мехдиев: Азербайджанская таможня выступает за усиление сотрудничества с ВТО Сегодня состоялась встреча в формате видеоконференции между председателем Государственного таможенного комитета (ГТК) Сафаром Мехдиевым и заместителем генерального секретаря Всемирной таможенной организации (ВТО) Рикардо Тревино Чапа.
Инфраструктура
20 мая 2022 г. 19:49
Сафар Мехдиев: Азербайджанская таможня выступает за усиление сотрудничества с ВТО

Сегодня состоялась встреча в формате видеоконференции между председателем Государственного таможенного комитета (ГТК) Сафаром Мехдиевым и заместителем генерального секретаря Всемирной таможенной организации (ВТО) Рикардо Тревино Чапа.

Как сообщает Report со ссылкой на комитет, на встрече был обсужден стратегический план ВТО и вопросы, связанные с выборами в организации.

С.Мехдиев отметил, что азербайджанская таможня выступает за дальнейшее совершенствование обмена информацией посредством информационных технологий и усиление сотрудничества в этом направлении.

Рикардо Тревино Чапа с удовлетворением рассказал о реформах в таможенной системе Азербайджана и достигнутых результатах, высоко оценил сотрудничество между ВТО и таможенной службой Азербайджана.

Затем стороны обсудили предстоящие в организации выборы, высказали свои мнения и предложения.

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Версия на английском языке Safar Mehdiyev: Azerbaijani customs service stands for strengthening cooperation with WCO
Версия на азербайджанском языке Səfər Mehdiyev: “Azərbaycan gömrüyü ÜGT ilə əməkdaşlığın gücləndirilməsinin tərəfdarıdır”

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