Сафар Мехдиев: Азербайджанская таможня выступает за усиление сотрудничества с ВТО

Сегодня состоялась встреча в формате видеоконференции между председателем Государственного таможенного комитета (ГТК) Сафаром Мехдиевым и заместителем генерального секретаря Всемирной таможенной организации (ВТО) Рикардо Тревино Чапа.

Сегодня состоялась встреча в формате видеоконференции между председателем Государственного таможенного комитета (ГТК) Сафаром Мехдиевым и заместителем генерального секретаря Всемирной таможенной организации (ВТО) Рикардо Тревино Чапа.

Как сообщает Report со ссылкой на комитет, на встрече был обсужден стратегический план ВТО и вопросы, связанные с выборами в организации.

С.Мехдиев отметил, что азербайджанская таможня выступает за дальнейшее совершенствование обмена информацией посредством информационных технологий и усиление сотрудничества в этом направлении.

Рикардо Тревино Чапа с удовлетворением рассказал о реформах в таможенной системе Азербайджана и достигнутых результатах, высоко оценил сотрудничество между ВТО и таможенной службой Азербайджана.

Затем стороны обсудили предстоящие в организации выборы, высказали свои мнения и предложения.