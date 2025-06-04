Садиг Гурбанов: Закон "О теплоснабжении" снизит технические потери и расход ресурсов

Закон "О теплоснабжении" снизит технические потери и расход ресурсов.

Закон "О теплоснабжении" снизит технические потери и расход ресурсов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии Садиг Гурбанов на общественных слушаниях по данному законопроекту.

По его словам, новый закон позволит повысить качество услуг, обеспечить бесперебойное теплоснабжение социальных объектов и жилищного фонда, снизить воздействие на окружающую среду, повысить энергоэффективность, создать функциональную модель партнерства между государственным и частным секторами, расширить возможности инноваций и цифровизации, установить "умные счетчики" и систему учета:

"В документе также предусмотрено снижение рисков для инвесторов, создание для них стабильной среды".