Сабухи Абдуллаев: В селе Довлетъярлы на первом этапе будет построено 450 домов

Село Довлетъярлы Физулинского района Азербайджана будет восстановлено как умное село, где будет использоваться зеленая энергия.

Село Довлетъярлы Физулинского района Азербайджана будет восстановлено как умное село, где будет использоваться "зеленая энергия".

Как сообщает Report, об этом в рамках панельных дискуссий на Каспийской строительной неделе заявил заместитель исполнительного директора Службы восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Сабухи Абдуллаев.

По его словам, на первом этапе в селе предусмотрено строительство 450 частных домов, школы, детского сада, площади, рынка и другой инфраструктуры.

Абдуллаев добавил, что в селах Джуварлы, Гаргабазар, Гочахмедли и Дедели Физулинского района продолжаются проектные работы, а в селе Пирахмедли начинаются восстановительные работы.