Сабухи Абдуллаев: В селе Довлетъярлы на первом этапе будет построено 450 домов

Село Довлетъярлы Физулинского района Азербайджана будет восстановлено как умное село, где будет использоваться "зеленая энергия".
Как сообщает Report, об этом в рамках панельных дискуссий на Каспийской строительной неделе заявил заместитель исполнительного директора Службы восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Сабухи Абдуллаев.
По его словам, на первом этапе в селе предусмотрено строительство 450 частных домов, школы, детского сада, площади, рынка и другой инфраструктуры.
Абдуллаев добавил, что в селах Джуварлы, Гаргабазар, Гочахмедли и Дедели Физулинского района продолжаются проектные работы, а в селе Пирахмедли начинаются восстановительные работы.