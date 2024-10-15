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Сабухи Абдуллаев: В селе Довлетъярлы на первом этапе будет построено 450 домов

Сабухи Абдуллаев: В селе Довлетъярлы на первом этапе будет построено 450 домов Село Довлетъярлы Физулинского района Азербайджана будет восстановлено как умное село, где будет использоваться зеленая энергия.
Инфраструктура
15 октября 2024 г. 17:14
Сабухи Абдуллаев: В селе Довлетъярлы на первом этапе будет построено 450 домов

Село Довлетъярлы Физулинского района Азербайджана будет восстановлено как умное село, где будет использоваться "зеленая энергия".

Как сообщает Report, об этом в рамках панельных дискуссий на Каспийской строительной неделе заявил заместитель исполнительного директора Службы восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Сабухи Абдуллаев.

По его словам, на первом этапе в селе предусмотрено строительство 450 частных домов, школы, детского сада, площади, рынка и другой инфраструктуры.

Абдуллаев добавил, что в селах Джуварлы, Гаргабазар, Гочахмедли и Дедели Физулинского района продолжаются проектные работы, а в селе Пирахмедли начинаются восстановительные работы.

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Версия на азербайджанском языке Səbuhi Abdullayev: "Füzulinin Dövlətyarlı kəndində hazırlıq işləri tamamlanıb"

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