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S7 получила разрешение на вывоз в Турцию двух Boeing 737 max 8

S7 получила разрешение на вывоз в Турцию двух Boeing 737 max 8 Авиакомпания S7 получила разрешение на вывоз двух самолетов Boeing 737 max 8 в Турцию.
Инфраструктура
29 августа 2022 г. 21:32
S7 получила разрешение на вывоз в Турцию двух Boeing 737 max 8

Авиакомпания S7 получила разрешение на вывоз двух самолетов Boeing 737 max 8 в Турцию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом следует из распоряжения правительства.

"Разрешить ООО "Глобус"... до 31 декабря 2022 года включительно вывоз за пределы территории РФ в Турецкую Республику товаров по перечню согласно приложению", - говорится в распоряжении, в приложении к которому отмечается, что разрешен вывоз двух самолетов Boeing 737 max 8. Разрешения на эксплуатацию этих самолетов в России на данный момент нет. В пресс-службе S7 не смогли оперативно прокомментировать планы по вывозу самолетов.

Отметим, что "Глобус" входит в S7 Group, ранее она выполняла рейсы под брендом S7, потом сертификат эксплуатанта компании был приостановлен, но позже возобновлен. Планировалось, что "Глобус" возобновит полеты под брендом дочернего для S7 лоукостера Citrus. Но проект создания лоукостера был заморожен в июне этого года.

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