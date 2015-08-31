​С завтрашнего дня будут внесены изменения в маршруты некоторых автобусов

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ В связи с началом деятельности маршрутного автобуса №1 ООО " Baku-Bus" в действующие линии маршрутных автобусов будут внесены некоторые изменения. Как сообщили Report из Центра интеллектуального управления транспортом, маршрут движения автобуса №1 будет следующим - станция метро "Кероглу" - проспект Гейдара Алиева - станция метро "28 Мая".

По информации, новая линия маршрута №11, в график движения которого были внесены изменения, будет следующим - станция метро "А.Асланов" - проспект Г.Гараева - станция метро "Кероглу" - проспект З.Буньядова - улица А.Раджабли - улица Г.Алиева - станция метро "Гянджлик" - улица Агаоглу - проспект Хатаи.

Кроме того, изменены линии маршрутов № 38 (пос. Кешлы - проспект Г.Алиева - стадион "Шафа" - улица Н.Нариманова (туннель) - станция метро "Улдуз" - проспект Г.Алиева - улица А.Нейматуллы - по действующей линии), № 136 (станция метро "Г.Гараев" - станция метро "Кероглу" - проспект Г.Алиева - пос. Мардакяны - пос. Шувялан, Северная ГРЭС), №184 (пос.Сураханы - проспект Г.Алиева - станция метро "Кероглу").

Кроме того, линия маршрута №100 ликвидирована и передана маршруту №136.

Указанные изменения вступают в силу с 1 сентября 2015 года.