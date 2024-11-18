С завтрашнего дня в Баку начнет функционировать новый экспресс-маршрут

11:44

С завтрашнего дня в Баку начнет работу экспресс-маршрут Е2.

Об этом сообщили Report в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (АYNA).

На маршруте, соединяющем улицу Самед бека Мехмандарова в поселке Старый Гюнешли с торговым центром "Седерек", промежуточными остановками определены круги Неаполь и Украина, улица Рамиза Гулиева (круг Наргиля), проспект 8 Ноября, ASAN Xidmət №2, улица Зарифы Алиевой (станция метро "Сахиль"), круг Азнефть и мечеть Биби-Эйбат.

Автобусы на маршруте будут курсировать с интервалом 15 минут, стоимость проезда составит 0,5 манат.