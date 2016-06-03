​С завтрашнего дня некоторые столичные улицы будут полностью перекрыты

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ В связи с ремонтными работами с утра 4 июня отрезок дороги от пересечения улицы Рустама Рустамова Низаминского района с улицей Бекира Чобанзаде до проспекта Гара Гараева будет полностью перекрыта.

Как сообщает Report со ссылкой на ОАО "Азеравтойол", каких-либо ограничений в обратном направлении, то есть от проспекта Гара Гараева в направлении улицы Бекира Чобанзаде применяться не будет.

За возможные неудобства "Азеравтойол" приносит извинения и просит водителей воспользоваться альтернативными дорогами.