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    ​С завтрашнего дня некоторые столичные улицы будут полностью перекрыты

    Водителям рекомендуют воспользоваться альтернативными дорогами

    Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ В связи с ремонтными работами с утра 4 июня отрезок дороги от пересечения улицы Рустама Рустамова Низаминского района с улицей Бекира Чобанзаде до проспекта Гара Гараева будет полностью перекрыта.

    Как сообщает Report со ссылкой на ОАО "Азеравтойол", каких-либо ограничений в обратном направлении, то есть от проспекта Гара Гараева в направлении улицы Бекира Чобанзаде применяться не будет.

    За возможные неудобства "Азеравтойол" приносит извинения и просит водителей воспользоваться альтернативными дорогами. 

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