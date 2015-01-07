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    С завтрашнего дня эскалатор на станции метро "Низами" закроется на ремонт

    Эскалатор вновь планируется сдать в эксплуатацию 7 февраля

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Эскалатор №3 на станции Низами Бакинского метрополитена остановят на капитальный ремонт. В связи с этим проведены все подготовительные работы. Об этом сообщили Report в пресс-службе метрополитена.

    По информации, 8 января эскалатор остановят на ремонт, все его части будут разобраны. Эскалатор вновь планируется сдать в эксплуатацию 7 февраля.

    Отметим, что капитальный ремонт эскалатора №3 проводится в рамках запланированных работ. Каждый эскалатор после завершения установленной нормы пробега останавливается на текущий или капитальный ремонт.

    Бакинский метрополитен приносит извинения пассажирам за возникшие неудобства. 

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