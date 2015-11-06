С завтрашнего дня авиарейсы Баку-Нью-Йорк-Баку будут выполняться на Boeing 787-8 Dreamliner

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ С 7 ноября регулярные рейсы ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) по маршруту Баку-Нью-Йорк-Баку будут осуществляться на самолетах типа Boeing 787-8 Dreamliner.

Как сообщили Report в AZAL, пассажирам данного рейса будут предложены 3 класса обслуживания - 157 мест по эконом классу, 35 мест по бизнес классу и 18 мест по классу люкс, который соответствует стандартам первого класса.

"Boeing-787-8 Dreamliner "Азербайджанских авиалиний" уже совершил тестовый трансатлантический перелет и получил все необходимые разрешения на эксплуатацию данной линии. Это один из современнейших воздушных судов, который объединяет в себе последние технические достижения. Благодаря применению новейших технологий самолет отвечает самым высоким требованиям безопасности и выгоден в эксплуатации", - говорится в информации.

Регулярный авиарейс Баку-Нью-Йорк-Баку осуществляется дважды в неделю по понедельникам и субботам. Самолет из Баку вылетает в 6 часов утра, прибывает в аэропорт Кеннеди в 9:30 по местному времени. Обратные рейсы осуществляются в те же дни в 11:30.

Отметим, что билеты можно забронировать и приобрести в кассах AZAL и на сайте компании www.azal.az.