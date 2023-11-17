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С января по сентябрь в Азербайджане построено и отремонтировано более 570 км дорог

С января по сентябрь в Азербайджане построено и отремонтировано более 570 км дорог В январе-сентябре текущего года в Азербайджане построено и отремонтировано 571.8 километра автодорог, проспектов и улиц, в том числе 296.7 километра дорог республиканского значения, 254.1 километра местного значения и 21 километр в столице.
Инфраструктура
17 ноября 2023 г. 13:38
С января по сентябрь в Азербайджане построено и отремонтировано более 570 км дорог

В январе-сентябре текущего года в Азербайджане построено и отремонтировано 571,8 км автодорог, проспектов и улиц, в том числе 296,7 км дорог республиканского значения, 254,1 км местного значения и 21 км в столице.

Об этом Report передает со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Согласно информации, за отчетный период на автомобильных дорогах города Баку и в целом по республике установлено и реставрировано 5 543 дорожных знака, 9 563 сигнальных столба, также проведены работы по разметке дорог общей площадью 2109,3 тыс. квадратных метров.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 9 ayda 572 kilometrlik yol, prospekt və küçə tikilib, yenidən qurulub və təmir olunub

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