С января по сентябрь в Азербайджане построено и отремонтировано более 570 км дорог

В январе-сентябре текущего года в Азербайджане построено и отремонтировано 571.8 километра автодорог, проспектов и улиц, в том числе 296.7 километра дорог республиканского значения, 254.1 километра местного значения и 21 километр в столице.

В январе-сентябре текущего года в Азербайджане построено и отремонтировано 571,8 км автодорог, проспектов и улиц, в том числе 296,7 км дорог республиканского значения, 254,1 км местного значения и 21 км в столице.

Об этом Report передает со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Согласно информации, за отчетный период на автомобильных дорогах города Баку и в целом по республике установлено и реставрировано 5 543 дорожных знака, 9 563 сигнальных столба, также проведены работы по разметке дорог общей площадью 2109,3 тыс. квадратных метров.