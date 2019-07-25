Smartavia приступает к выполнению регулярных рейсов из Санкт-Петербурга в Баку

Российская авиакомпания Smartavia (прежнее название «Нордавиа») открывает новое направление в Азербайджан по маршруту Санкт-Петербург — Баку и обратно. Полеты запланированы в рамках летней навигации с 25 июля по 26 октября 2019 года.

Как сообщает Report, информация об этом опубликована на официальном сайте авиакомпании.

Полеты в Баку из аэропорта Пулково будут выполняться два раза в неделю по четвергам и субботам на комфортабельных воздушных судах Boeing737-700 с салоном экономического класса.





"В маршрутной сети авиакомпании появляются новые направления не только по России, но и за пределами страны. Выполнение все большего числа международных рейсов является частью бизнес-стратегии компании", - сказала коммерческий директор Smartavia Светлана Родионова.

Время в пути составит 3 часа 35 минут. Пассажирам во время полёта будет предложено горячее питание, прохладительные напитки, чай и кофе.

Первый рейс Санкт-Петербург - Баку осуществлен в 16:25 по местному времени, а из Баку в Санкт-Петербург - в 21:45. Стоимость билетов начинается от 8 830 рублей (237,5 маната по сегодняшнему курсу Центробанка Азербайджана).

Smartavia зарегистрирована в Архангельске и, кроме столицы Поморья, использует в качестве базовых еще два аэропорта – Пулково в Санкт-Петербурге и Домодедово в Москве.