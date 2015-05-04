​С сегодняшнего дня в Баку изменился график работы общественного транспорта

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня в Баку в связи с I Европейским играми общественный транспорт перешел на 20-часовой режим работы. Об этом сообщил Report заместитель начальника Управления организации пассажирских и грузовых перевозок Государственной службы автомобильного транспорта Амрах Джафаров.

А.Джафаров отметил, что рабочий график пассажирских автобусов будет отличаться: "С сегодняшнего дня автобусы будут курсировать на линии с 05:30 до 01:02".

Напомним, что в целях создания условий для беспрепятственного и безопасного передвижения транспортных средств во время I Европейских игр, с 1-го мая по 1-ое июля 2015 года рабочий график сотрудников действующих в Баку государственных органов, государственных учреждений и организаций (за исключением работников учебных заведений и лиц, работающих посменно), с учетом трудовых функций, должен быть составлен следующим образом:

- для 25% работников с 8:00 по 17:00;

- для 25% работников с 8:30 по 17:30;

- для 25% работников с 9:00 по 18:00;

- для 25% работников с 9:30 по 18:30;

Для работников действующих в столице негосударственных учреждений и организаций (за исключением работников учебных заведений и лиц, работающих посменно), с учетом трудовых функций, рекомендуется организовать следующий график работы:

- для 50% работников с 8:00 по 17:00;

- для 50% работников с 8:30 по 17:30.