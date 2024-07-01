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С сегодняшнего дня транспортные средства, используемые для внутригородских пассажирских перевозок должны быть оборудованы видеокамерами

С сегодняшнего дня транспортные средства, используемые для внутригородских пассажирских перевозок должны быть оборудованы видеокамерами С сегодняшнего дня транспортные средства, используемые для внутригородских и междугородних пассажирских перевозок, должны быть оборудованы видеокамерами, охватывающими весь салон и обеспечивающими внутренний и внешний контроль, а также устройством памяти,
Инфраструктура
1 июля 2024 г. 02:27
С сегодняшнего дня транспортные средства, используемые для внутригородских пассажирских перевозок должны быть оборудованы видеокамерами

С сегодняшнего дня транспортные средства, используемые для внутригородских и междугородних пассажирских перевозок, должны быть оборудованы видеокамерами, охватывающими весь салон и обеспечивающими внутренний и внешний контроль, а также устройством памяти, способным хранить данные не менее 15 дней.

Как сообщает Report, это отражено в утвержденных 28 марта Кабинетом Министров "Требованиях к техническим параметрам, внутреннему и внешнему виду транспортных средств, используемых в регулярных и таксомоторных пассажирских перевозках".

Также отмечается, что транспортные средства, используемые для регулярных внутригородских пассажирских перевозок, должны быть оборудованы устройством или специальным звуковым сигналом, который ограничивает начало движения при открытых дверях.

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Версия на азербайджанском языке Bu gündən şəhərdaxili sərnişin daşıyan avtonəqliyyat vasitələri videokameralarla təchiz olunmalıdır

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