С сегодняшнего дня транспортные средства, используемые для внутригородских пассажирских перевозок должны быть оборудованы видеокамерами

С сегодняшнего дня транспортные средства, используемые для внутригородских и междугородних пассажирских перевозок, должны быть оборудованы видеокамерами, охватывающими весь салон и обеспечивающими внутренний и внешний контроль, а также устройством памяти,

С сегодняшнего дня транспортные средства, используемые для внутригородских и междугородних пассажирских перевозок, должны быть оборудованы видеокамерами, охватывающими весь салон и обеспечивающими внутренний и внешний контроль, а также устройством памяти, способным хранить данные не менее 15 дней.

Как сообщает Report, это отражено в утвержденных 28 марта Кабинетом Министров "Требованиях к техническим параметрам, внутреннему и внешнему виду транспортных средств, используемых в регулярных и таксомоторных пассажирских перевозках".

Также отмечается, что транспортные средства, используемые для регулярных внутригородских пассажирских перевозок, должны быть оборудованы устройством или специальным звуковым сигналом, который ограничивает начало движения при открытых дверях.