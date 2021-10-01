Полностью восстанавливается движение электричек по маршруту Баку-Сумгайыт

С сегодняшнего дня полностью восстанавливается движение электрических поездов по маршруту Баку-Сумгайыт-Баку.
Как передает Report, отныне поезда будут вновь работать по выходным и в другие нерабочие дни.
График движения поездов в выходные дни будет следующим:
Баку-Пиршаги-Сумгайыт (указано время отъезда из Баку)
08:35 - поезд №6603
09:45 - поезд №6607
15:50 - поезд №6611
17:50 - поезд №6615
18:25 - поезд №6617
19:55 - поезд №6621
20:30 - поезд №6623
Сумгайыт-Пиршаги-Баку (указано время отъезда из Сумгайыта)
07:20 - поезд №6604
07:35 - поезд №6606
09:00 - поезд №6612
10:00 - поезд №6614
10:45 - поезд №6616
16:50 - поезд №6620
18:00 - поезд №6622
19:30 - поезд №6626
Баку-Хырдалан-Сумгайыт (указано время отъезда из Баку)
08:20 - поезд №6005
17:20 - поезд №6015
18:50 - поезд №6021
19:35 - поезд №6023
Сумгайыт-Хырдалан-Баку (указано время отъезда из Сумгайыта)
08:00 - поезд №6008
09:30 - поезд №6012
18:45 - поезд №6022
Отметим, что графики движения поездов в будние дни не изменились.