Полностью восстанавливается движение электричек по маршруту Баку-Сумгайыт

Полностью восстанавливается движение электрических поездов по маршруту Баку-Сумгайыт-Баку.

С сегодняшнего дня полностью восстанавливается движение электрических поездов по маршруту Баку-Сумгайыт-Баку.

Как передает Report, отныне поезда будут вновь работать по выходным и в другие нерабочие дни.

График движения поездов в выходные дни будет следующим:

Баку-Пиршаги-Сумгайыт (указано время отъезда из Баку)

08:35 - поезд №6603

09:45 - поезд №6607

15:50 - поезд №6611

17:50 - поезд №6615

18:25 - поезд №6617

19:55 - поезд №6621

20:30 - поезд №6623

Сумгайыт-Пиршаги-Баку (указано время отъезда из Сумгайыта)

07:20 - поезд №6604

07:35 - поезд №6606

09:00 - поезд №6612

10:00 - поезд №6614

10:45 - поезд №6616

16:50 - поезд №6620

18:00 - поезд №6622

19:30 - поезд №6626

Баку-Хырдалан-Сумгайыт (указано время отъезда из Баку)

08:20 - поезд №6005

17:20 - поезд №6015

18:50 - поезд №6021

19:35 - поезд №6023

Сумгайыт-Хырдалан-Баку (указано время отъезда из Сумгайыта)

08:00 - поезд №6008

09:30 - поезд №6012

18:45 - поезд №6022

Отметим, что графики движения поездов в будние дни не изменились.