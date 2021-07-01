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С сегодняшнего дня международный аэропорт "Нахчыван" выведен из подчинения AZAL

С сегодняшнего дня международный аэропорт "Нахчыван" выведен из подчинения AZAL Международный аэропорт "Нахчыван" был выведен из подчинения ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" и передан Кабинету министров Нахчыванской Автономной Республики
Инфраструктура
1 июля 2021 г. 01:32
С сегодняшнего дня международный аэропорт Нахчыван выведен из подчинения AZAL

Сегодня международный аэропорт Нахчыван выведен из-под юрисдикции ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) в соответствии с поправками к решению о передаче международного аэропорта "Нахчыван" Кабинету министров Нахчыванской Автономной Республики и утверждением Устава и структуры ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".

Как передает Report, решение об этом 23 июня подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно поправке, международный аэропорт "Нахчыван" был выведен из подчинения ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" и передан Кабинету министров Нахчыванской Автономной Республики.

Решение вступает в силу с сегодняшнего дня.

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Версия на азербайджанском языке Bu gündən "Naxçıvan” Beynəlxalq Hava Limanı AZAL-ın tabeliyindən çıxarılıb

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