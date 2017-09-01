С сегодняшнего дня авиарейсы из Казани в Баку будут выполняться ежедневно

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ С 1 сентября авиарейсы из Казани в Баку будут выполняться ежедневно.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта «Казань».

Помимо Azerbaijan Airlines, полеты в столицу Азербайджана организует недавно созданная бюджетная авиакомпания Buta Airways. Рейсы будут выполняться как на 106-местных лайнерах Embraer 190, так и на 122-местных Airbus A319.

Авиакомпания Buta Airways будет обслуживать это направление по вторникам, средам, пятницам, воскресеньям, Azerbaijan Airlines — по понедельникам, четвергам и субботам.