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В Бакинском метрополитене поезд вывели с линии из-за протечки воды в вагоне

В Бакинском метрополитене поезд вывели с линии из-за протечки воды в вагоне Сегодня с камеры видеонаблюдения в одном из вагонов движущегося поезда в столичной подземке внезапно закапала вода.
Инфраструктура
5 февраля 2025 г. 18:01
В Бакинском метрополитене поезд вывели с линии из-за протечки воды в вагоне

Сегодня с камеры видеонаблюдения в одном из вагонов движущегося поезда в столичной подземке внезапно закапала вода.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен", инцидент произошел после плановой мойки состава в электродепо "Нариманов".

Состав прошел технический осмотр и был выпущен на линию, однако вскоре поступила информация о протечке воды в вагоне. Поезд направили в депо, а на линию оперативно выпустили замену, что позволило избежать сбоев в расписании.

По предварительной версии, вода скопилась в узлах кузова вагона во время мойки и не была полностью удалена дренажной системой. Техническое расследование будет продолжено в электродепо.

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Версия на азербайджанском языке Bakı metrosunda qatarın tavan hissəsindən su axması müşahidə edilib

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