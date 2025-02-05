В Бакинском метрополитене поезд вывели с линии из-за протечки воды в вагоне

Сегодня с камеры видеонаблюдения в одном из вагонов движущегося поезда в столичной подземке внезапно закапала вода.

Сегодня с камеры видеонаблюдения в одном из вагонов движущегося поезда в столичной подземке внезапно закапала вода.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен", инцидент произошел после плановой мойки состава в электродепо "Нариманов".

Состав прошел технический осмотр и был выпущен на линию, однако вскоре поступила информация о протечке воды в вагоне. Поезд направили в депо, а на линию оперативно выпустили замену, что позволило избежать сбоев в расписании.

По предварительной версии, вода скопилась в узлах кузова вагона во время мойки и не была полностью удалена дренажной системой. Техническое расследование будет продолжено в электродепо.