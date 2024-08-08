S&P: Вклад экологичного авиатоплива к 2050 году резко возрастет до 36% мирового объема

Спрос на авиаперевозки к 2040 году удвоится по сравнению с допандемическим уровнем 2019 года с годовым темпом роста в 3,4%.

Спрос на авиаперевозки к 2040 году удвоится по сравнению с допандемическим уровнем 2019 года с годовым темпом роста в 3,4%.

Как передает Report, таковы прогнозы Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Азиатско-Тихоокеанский регион будет лидером роста среди регионов, внеся более половины мирового чистого прироста числа пассажиров, по данным IATA. На рынках Европы и Северной Америки будет наблюдаться более медленный рост спроса на 2,3% и 2,7% в год соответственно.

Но разрыв между числом пассажиров и спросом на авиатопливо будет только увеличиваться по мере того, как устойчивое авиационное топливо будет набирать обороты с низкой базы. Хотя авиатопливо, как ожидается, останется самой устойчивой частью барреля очищенной нефти в ближайшие годы, SAF (экологичное авиатопливо) будет играть решающую роль в декарбонизации авиационного сектора и вытеснении обычного авиатоплива, отмечает S&P Global Commodity Insights.

Несмотря на неопределенность относительно темпов воздействия SAF из-за неравномерного технологического прогресса, политической поддержки и динамики рынка, Commodity Insights оценивает, что производство реактивного топлива, вероятно, достигнет пика около 2035 года на уровне 7,8 млн баррелей в день, когда SAF составит около 11% мирового состава авиационного топлива. Вклад SAF может затем резко возрасти до 36% мирового объема авиационного топлива к 2050 году, согласно Commodity Insights.

Восстановление спроса на авиатопливо после пандемии было значительным, но перспективы зависят как от темпов декарбонизации, так и от спроса на авиаперевозки. В то время как краткосрочный спрос стабилизируется, долгосрочное успешное принятие альтернативных видов топлива, обусловленных политикой, и других устойчивых технологий играет более важную роль, чем когда-либо, в формировании спроса.

"Хотя в ближайшие десятилетия ожидается значительный рост спроса на авиаперевозки, внедрение более экономичных технологий и эксплуатационных улучшений поможет смягчить влияние на потребление авиатоплива.

С 2020 года среднестатистический самолет также стал более экономичным в плане потребления топлива, поскольку в мировой парк поступают новые самолеты: модели нового поколения, такие как Airbus A320neo и Boeing 737 MAX, потребляют на 30% меньше топлива по сравнению со старыми моделями.

Повышение эффективности еще впереди. Airbus уже рассматривает возможность модернизации A320neo, что повысит топливную эффективность еще на 20–25%", - говорится в исследовании S&P.

По мнению авторов исследования, меры регулирования, направленные на сокращение выбросов углерода, такие как Система компенсации и сокращения выбросов углерода для международной авиации (CORSIA) Международной организации гражданской авиации (ИКАО), также будут стимулировать авиакомпании внедрять более экономичные технологии и альтернативные виды топлива.

Напомним, что ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) планирует приобрести свыше 20 новых самолетов нового поколения у компаний Boeing и Airbus. В рамках подписанных контрактов будут приобретены Boeing 787 Dreamliner и самолеты нового поколения Airbus A320Neo. С начала 2023 года AZAL уже выполняет полеты на трех новых Airbus A320neo. Эти среднемагистральные пассажирские воздушные суда хорошо зарекомендовали себя и являются модернизированной версией популярного авиалайнера Airbus A320 с двигателями нового поколения, улучшенными бортовыми системами и более крупными законцовками крыла. Пополнение авиапарка воздушными судами Boeing 787 Dreamliner позволит увеличить географию полетов AZAL на дальнемагистральных направлениях.