С начала года оборот розничной торговли в Азербайджане вырос на 3,5%

В январе-феврале этого года в Азербайджане в розничной торговой сети потребителям было продано товаров на 8, 555 млрд манатов, в том числе продуктов питания, напитков и табачных изделий на 4 млрд 726,4 млн манатов, непродовольственных товаров на 3 млрд 82

В январе-феврале этого года в Азербайджане в розничной торговой сети потребителям было продано товаров на 8, 555 млрд манатов, в том числе продуктов питания, напитков и табачных изделий на 4 млрд 726,4 млн манатов, непродовольственных товаров на 3 млрд 828,6 млн манатов.

Об этом Report сообщили в Госкомстате.

По сравнению с январем-февралем 2023 года оборот розничной торговли в реальном выражении вырос на 3,5 %, в том числе по продуктам питания, напиткам и табачным изделиям - на 2,1 %, непродовольственным товарам - на 5,2%.

Из средств, потраченных покупателями в отчетный период в розничной торговой сети, 50,1% приходится на продукты питания, 5,1% - на напитки и табачные изделия, 15,3% - на текстильные изделия, одежду и обувь, 5,3% - на автомобильный бензин и дизельное топливо, 4,7% - на электротовары и мебель, 2,4% - на фармацевтические и медицинские товары, 1,3% было потрачено на приобретение компьютеров, телекоммуникационного оборудования и печатной продукции, 15,8% - непродовольственных товаров.

Стоимость товаров, реализованных хозяйствующими субъектами негосударственного сектора за отчетный период, увеличилась в реальном выражении на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 99,8% от общего розничного товарооборота. Розничный товарооборот за январь-февраль 2024 года по сравнению с январем-февралем 2023 года вырос в реальном выражении на 3,6% по предприятиям, на 3,8% по индивидуальным предпринимателям и на 2,7% по рынкам и ярмаркам.

За отчетный период в розничной торговой сети один человек приобрел товары в среднем на 420 манатов в месяц, в том числе продукты питания, напитки и табачные изделия на 232 маната, непродовольственные товары - на 188 манатов.