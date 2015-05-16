​С июня откроется прямой авиарейс Днепропетровск-Баку

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Просьбы азербайджанской общины удовлетворены и новый рейс откроется 6 июня.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, рейс будет осуществляться компанией "Днипроавиа".

Глава Днепропетровского отдела Конгресса Азербайджанцев Украины Гудрат Гаджиев отметил, что открытие подобного рейса летом сыграет значительную роль в упрощении процедуры авиаперевозок для более чем 30 000 азербайджанцев, в особенности тех, кто учится в восточной Украине.

По информации компании "Днипроавиа", полеты, начинающиеся 6 июня, будут осуществляться в 07:30 по местному времени из Днепропетровска и в 14:10 - из Баку.

По мере возрастания спроса компания планирует увеличить количество рейсов до двух в неделю.