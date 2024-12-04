О нас

С 9 декабря запускается новый автобусный экспресс-маршрут Баку-Сумгайыт

С 9 декабря запускается новый автобусный экспресс-маршрут Баку-Сумгайыт 18:03
Инфраструктура
4 декабря 2024 г. 18:26
С 9 декабря запускается новый автобусный экспресс-маршрут Баку-Сумгайыт

Новый автобусный экспресс-маршрут №594 по направлению Баку-Сумгайыт будет запущен с 9 декабря.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Согласно информации, конечной остановкой автобусов, отправляющихся с Сумгайытского автовокзала, будет станция метро "20 Января" (рядом с административным зданием ОАО "Азерсу").

Автобусы в Сумгайыт для посадки пассажиров будут останавливаться у другого выхода со станции метро "20 Января" (со стороны выезда в сторону Сумгайыта) на специально выделенной площадке для экспресс-автобусов. Экспресс-автобусы обеспечат комфортное и быстрое сообщение между Баку и Сумгайытом, курсируя по расписанию с фиксированными интервалами.

Кроме того, из Бакинского Международного Автовокзального Комплекса в Сумгайыт продолжают ходить экспресс-автобусы маршрута №595.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bakı-Sumqayıt istiqamətində yeni ekspres marşrutu istifadəyə verilir

Экслюзивные новости

Министр экологии Узбекистана: Решения COP29 станут ключевыми для экологических стратегий в мире
Министр экологии Узбекистана: Решения COP29 станут ключевыми для экологических стратегий в мире
3 декабря 2024 г. 11:01
Николай Павлов: Вступление Болгарии в Шенген открывает новые экономические перспективы для Азербайджана
Николай Павлов: Вступление Болгарии в Шенген открывает новые экономические перспективы для Азербайджана
28 ноября 2024 г. 17:19
Чемпионат мира по армрестлингу пройдет в Азербайджане в 2025 году
Чемпионат мира по армрестлингу пройдет в Азербайджане в 2025 году
28 ноября 2024 г. 13:28
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
22 ноября 2024 г. 17:44
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
21 ноября 2024 г. 15:55
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
20 ноября 2024 г. 17:41
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
20 ноября 2024 г. 17:26
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
20 ноября 2024 г. 17:19
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
20 ноября 2024 г. 17:14
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
20 ноября 2024 г. 16:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi