С 9 декабря запускается новый автобусный экспресс-маршрут Баку-Сумгайыт

18:03

Новый автобусный экспресс-маршрут №594 по направлению Баку-Сумгайыт будет запущен с 9 декабря.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Согласно информации, конечной остановкой автобусов, отправляющихся с Сумгайытского автовокзала, будет станция метро "20 Января" (рядом с административным зданием ОАО "Азерсу").

Автобусы в Сумгайыт для посадки пассажиров будут останавливаться у другого выхода со станции метро "20 Января" (со стороны выезда в сторону Сумгайыта) на специально выделенной площадке для экспресс-автобусов. Экспресс-автобусы обеспечат комфортное и быстрое сообщение между Баку и Сумгайытом, курсируя по расписанию с фиксированными интервалами.

Кроме того, из Бакинского Международного Автовокзального Комплекса в Сумгайыт продолжают ходить экспресс-автобусы маршрута №595.