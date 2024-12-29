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В Азербайджане с 2025 года будут применяться налоговые льготы на железнодорожные перевозки

В Азербайджане с 2025 года будут применяться налоговые льготы на железнодорожные перевозки С 1 января 2025 года вступят в силу изменения в Налоговом кодексе Азербайджана, которые предусматривают новые налоговые льготы для иностранных автотранспортных средств, осуществляющих железнодорожные перевозки.
Инфраструктура
29 декабря 2024 г. 19:29
В Азербайджане с 2025 года будут применяться налоговые льготы на железнодорожные перевозки

В Азербайджане с 1 января 2025 года вступят в силу изменения в Налоговом кодексе Азербайджана, предусматривающие применение налоговых льготы для иностранных автотранспортных средств, осуществляющих железнодорожные грузоперевозки.

Как сообщили Report в ЗАО "Азербайджанские железные дорог" (АЖД), такие перевозки будут освобождены от дорожного налога на два года.

Данные льготы будут применяться в следующих случаях: при перегрузке грузов на железнодорожной станции в Азербайджане и перевозке их через таможенный пункт в другое государство, а также при перевозке грузов на территорию Азербайджана из другого государства.

Эти льготы направлены на развитие международных транспортных коридоров и торговли, повышение их конкурентоспособности, улучшение интеграции автотранспортных и железнодорожных перевозок.

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Версия на азербайджанском языке Gələn ildən dəmir yolu ilə daşımalarda yeni güzəştlər tətbiq olunacaq

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