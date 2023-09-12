Бакинский метрополитен перейдет на новый график движения поездов

В связи с началом нового учебного года и завершением периода активного отдыха с 15 сентября в расписание движения поездов Бакинского метрополитена будут внесены изменения.

В связи с началом нового учебного года и окончанием периода летнего отдыха с 15 сентября в расписание движения поездов Бакинского метрополитена будут внесены изменения.

Об этом Report сообщили в ЗАО ”Бакинский метрополитен".

Минимальный интервал между поездами в направлении "Ази Асланов-28 мая" и обратно в часы пик в будние дни (с 07:00 до 10:00, с 17:30 до 19:30) установлен в 2 минуты. В дневные часы интервал на этом участке составит 2,5 минуты, а ранним утром и ближе к ночи, когда пассажиропоток начнет существенно сокращаться, - 3 минуты и и более.

В остальное время суток интервал движения на указанной линии составит 2,5 минуты, а в ночные часы, когда пассажиропоток начнет существенно сокращаться, интервал составит 3 минуты и более.

Интервал от станции “28 мая” в направлениях “Дарнагюль” (Зеленая линия) и “Ичеришехер” (Красная линия) и в обратном направлении увеличится вдвое.

На линии ”Ази Асланов-28 мая" по субботам будет действовать 2,5-минутный интервал с 7:00 до 21:00, по воскресеньям в те же часы интервал составит 3 минуты.