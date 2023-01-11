РЖД планирует запуск первых пассажирских поездов на водороде в 2025 году

"Русатом Оверсиз" (структура "Росатома"), РЖД и "Трансмашхолдинг" (ТМХ) работают над проектом по запуску в России пассажирских поездов на водородных топливных элементах. Планируется начать эксплуатацию первых составов в конце 2025 года.

"Русатом Оверсиз" (структура "Росатома"), РЖД и "Трансмашхолдинг" (ТМХ) работают над проектом по запуску в России пассажирских поездов на водородных топливных элементах. Планируется начать эксплуатацию первых составов в конце 2025 года.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили РЖД.

"Проект предусматривает разработку, изготовление и поставку АО "Трансмашхолдинг" семи поездов. Подконтрольная эксплуатация первых двух составов в город Холмск начнется в декабре 2025 года. Эксплуатация второй партии из пяти поездов начнется в город Южно-Сахалинске в феврале 2027 года", - отметили в РЖД.

Как уточнили в компании, в конструкции поезда "предусматривается максимальное использование отечественных комплектующих". Однако на первом этапе будут использовать водородные топливные ячейки и системы хранения водорода иностранного производства.

Проектированием занимается "ТМХ Инжиниринг", после чего соберут и проведут испытания опытного образца. Первые два состава опытного образца планируется отправить на остров Сахалин.