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РЖД меняют географию железнодорожных грузоперевозок с запада на восток

РЖД меняют географию железнодорожных грузоперевозок с запада на восток Российские железные дороги (РЖД) меняют географию железнодорожных грузоперевозок.
Инфраструктура
13 апреля 2022 г. 17:25
РЖД меняют географию железнодорожных грузоперевозок с запада на восток

Российские железные дороги (РЖД) меняют географию железнодорожных грузоперевозок.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил на форуме "ТрансРоссия" первый заместитель гендиректора ОАО "Российские железные дороги" Сергей Павлов.

"Сейчас мы видим, что грузы разворачиваются с запада на восток, а также на юг через транскаспийские маршруты, Казахстан, Азербайджан. Это новый вызов и мы к нему готовы", – сказал Павлов.

Он также отметил, что переориентация грузов на новые маршруты требует дальнейшего развития инфраструктуры, поэтому компания продолжает работы по расширению пропускных и провозных способностей восточного полигона.

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Версия на английском языке Russian Railways changing geography of rail freight transportation from west to east

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