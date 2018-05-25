РЖД: Единый оператор маршрута "Север-Юг" может быть создан к концу года

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Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Россия обсуждает совместно с Азербайджаном и Ираном участие в железнодорожном проекте Решт-Астара.

Как сообщает Report, об этом в интервью ТАСС рассказал первый заместитель генерального директора ОАО "Российские железные дороги" Александр Мишарин.

По его словам, это будет не только Каспийское море, это будет частью большого коридора "Север-Юг" и даст хорошую диверсификацию транспорта и в Европу, и направление грузов из Сибири, Центральной Азии и Китая: "Эти железные дороги будут востребованы".

Он также отметил, что сейчас обсуждается вопрос создания единого оператора. "Я надеюсь, что мы сможем эту работу завершить в этом году. Для этого нужно получить согласие от наших коллег — в первую очередь, от Ирана, Индии, Азербайджана и Казахстана (предварительное согласие мы имеем) — и организовать эту компанию", - сказал Мишарин.