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Ryanair откажется от продажи дешевых авиабилетов

Ryanair откажется от продажи дешевых авиабилетов Ирландская низкобюджетная авиакомпания Ryanair больше не будет предлагать полеты по самым дешевым тарифам в размере 1 и 10 евро.
Инфраструктура
11 августа 2022 г. 11:05
Ryanair откажется от продажи дешевых авиабилетов

Ирландская низкобюджетная авиакомпания Ryanair больше не будет предлагать полеты по самым дешевым тарифам в размере 1 и 10 евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг заявил исполнительный директор авиаперевозчика Майкл О'Лири в эфире BBC.

"Нет сомнений, что наши билеты за 1, 0,99 и даже 9,99 евро были самыми дешевыми на рынке. Я думаю, в течение следующих нескольких лет таких предложений больше не будет. Эпоха билетов за 10 евро закончилась", - сказал О'Лири. Он признал, что рост цен связан со "стремительным подорожанием авиационного топлива".

Ryanair считается одним из самых недорогих авиаперевозчиков в мире наряду с британским EasyJet, испанским Vueling и венгерским Wizz Air. Цена перелетов между городами Европы у компании начиналась от 9,99 евро и менялась в зависимости от маршрута, а в рекламных целях могла быть снижена вплоть до 0,99 евро.

По словам главы компании, средняя стоимость авиабилетов теперь "вырастет с примерно 40 евро в прошлом году до примерно 50 евро в течение следующих пяти лет". Тем не менее он считает, что такая динамика "не скажется на количестве пассажиров".

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Версия на английском языке Ryanair to stop selling cheap flights

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