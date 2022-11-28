Ряд регулярных маршрутов выставлены на конкурс в Баку

Бакинское транспортное агентство на основании обращений граждан провело анализ регулярных маршрутов № 15, 147, 185, 186 и 213 и, поскольку ситуация с пассажирскими перевозками по ним была признана неудовлетворительной, объявило конкурс.

Бакинское транспортное агентство на основании обращений граждан провело анализ регулярных маршрутов № 15, 147, 185, 186 и 213 и, поскольку ситуация с пассажирскими перевозками по ним была признана неудовлетворительной, объявило конкурс.

Об этом Report сообщили в Агентстве.

Согласно информации, конкурс на право обеспечения перевозок по названным выше маршрутным линиям будет проводиться в соответствии с “Порядком проведения конкурса по привлечению перевозчиков к регулярным внутригородским (внутрирайонным), междугородным (межрайонным) и международным пассажирским перевозкам автомобильным транспортом”, утвержденным постановлением Кабинета Министров от 3 апреля 2009 года.