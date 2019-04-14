Ряд объектов передан в баланс и направлен в уставной капитал ОАО "Азерсу"

© Report https://report.az/storage/news/21f2fe24773e1d3b55827f38939d676c/7cada369-bb8c-4e27-be89-ed3a0411500a_292.jpg

Кабинет министров Азербайджана принял постановление "О принятии ряда мер по обеспечению деятельности Открытого акционерного общества "Азерсу" и изменения в постановление "Об утверждении Устава и структуры Открытого акционерного общества "Азерсу" от 22 марта 2005 года.

Как передаёт Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

Согласно постановлению, в баланс "Азерсу" переданы и, тем самым, направлены в уставной капитал, канализационный коллектор протяжённостью 14,575 км, 1 ед. канализационная насосная станция, 1 ед. наземная консольная насосная станция и 1 ед. водозаборная камера общей стоимостью 6,9 млн манатов, построенные в рамках проекта "Сооружения комплекса насосных станций и канализационной линии для предотвращения накопления сточных вод вокруг озера Дуз в посёлке Масазыр Абшеронского района", канализационный коллектор протяжённостью 2,0 км и 1 ед. шлюзная водозаборная камера общей стоимостью 1,855 млн манатов, сооружённые в рамках проекта "Строительства (1-я стадия) канала Аджыдере в городе Сумгайыт", а также магистральный водопровод протяжённостью 6,7 км и водопроводная сеть протяжённостью 17,1 км общей стоимостью 5,45 млн манатов, построенные в рамках проекта "Реконструкции системы водоснабжения посёлка Бузовна Хазарского района и магистрального водопровода посёлка Маштага Сабунчинского района".

В соответствии с постановлением также принят ряд изменений в "Устав Открытого акционерного общества "Азерсу", утверждённый решением Кабинета министров от 22 марта 2005 года.