Ряд международных авиакомпаний начал активно летать через Азербайджан и Грузию

Некоторые международные авиакомпании начали активно использовать воздушные пространства Азербайджана и Грузии вместо Ирана.

Об этом сообщает Reportсо ссылкой на Flight Radar24.

По данным, воздушный коридор через Азербайджан и Туркменистан был сильно загружен утром 9 января. Многие авиакомпании больше не используют воздушные пространства Ирака и Ирана.

На размещенной на сайте карте видно, что самолеты летают в Европу через Грузию.

Крупные международные авиакомпании, такие как Lufthansa, Air France, Singapore Airlines и Qantas Airways, отказались использовать воздушное пространство Ближнего Востока из-за эскалации напряженности в регионе.

Кроме того, вчера в Тегеране разбился самолет "Международных авиалиний Украины", в результате которого погибло 176 человек. Точные причины аварии пока неизвестны.