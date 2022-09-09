Рустам Гасеми: Выдачу виз для транспортного коридора "Север-Юг" следует упростить

Процедура выдачи виз, связанных с процессом транзита грузов в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг", должна быть упрощена.

Процедура выдачи виз, связанных с процессом транзита грузов в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг", должна быть упрощена.

Как сообщает Report, об этом заявил министр дорог и городского развития Ирана Рустам Гасеми на мероприятии, посвященном перспективам развития транспортного коридора "Север-Юг" в Баку.

По его словам, это приведет к сокращению расходов.

Министр указал на необходимость упрощения передвижений: "Использование цифровых коммуникаций в транспортном коридоре, вопросы электронных документов очень важны".

Он добавил, что достигнутое сегодня соглашение является поворотным моментом для транспортного коридора "Север-Юг", и три страны (Азербайджан, Россия и Иран) нацелены на увеличение транзитных возможностей: "Все это принесет пользу развитию торговли, в том числе с точки зрения экономии времени и затрат".