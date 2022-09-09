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Рустам Гасеми: Выдачу виз для транспортного коридора "Север-Юг" следует упростить

Рустам Гасеми: Выдачу виз для транспортного коридора "Север-Юг" следует упростить Процедура выдачи виз, связанных с процессом транзита грузов в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг", должна быть упрощена.
Инфраструктура
9 сентября 2022 г. 15:25
Рустам Гасеми: Выдачу виз для транспортного коридора Север-Юг следует упростить

Процедура выдачи виз, связанных с процессом транзита грузов в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг", должна быть упрощена.

Как сообщает Report, об этом заявил министр дорог и городского развития Ирана Рустам Гасеми на мероприятии, посвященном перспективам развития транспортного коридора "Север-Юг" в Баку.

По его словам, это приведет к сокращению расходов.

Министр указал на необходимость упрощения передвижений: "Использование цифровых коммуникаций в транспортном коридоре, вопросы электронных документов очень важны".

Он добавил, что достигнутое сегодня соглашение является поворотным моментом для транспортного коридора "Север-Юг", и три страны (Азербайджан, Россия и Иран) нацелены на увеличение транзитных возможностей: "Все это принесет пользу развитию торговли, в том числе с точки зрения экономии времени и затрат".

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Версия на английском языке Rostam Gasemi: Issuance of visas on North-South Transport Corridor should be facilitated
Версия на азербайджанском языке Rüstəm Qasemi: "Şimal-Cənub" Nəqliyyat Dəhlizində vizaların verilməsi asanlaşdırılmalıdır"

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