Руководство SOCAR приняло участие в церемонии открытия моста в Шемахе

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Сегодня состоялась церемония открытия моста, построенной в селе Демирчи Шемахинского района над одноименной рекой.

Как сообщает Report, на церемонии открытия участвовали президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев и вице-президент SOCAR Халик Мамедов, президент компании BP-Azerbaijan Гордон Биррел и ее вице-президент Бахтияр Асланбейли, глава исполнительной власти Шемахинского района Асиф Агаев и представители местной общественности.

Р.Абдуллаев встретился с сельскими жителями и отметил, что строительство моста осуществлено на основании поручения президента Ильхама Алиева: "Скоро ваши села также будут благоустроены, даже превзойдут Лахыдж. После этого ваши села будут посещать туристы".

Президент SOCAR также добавил, что по указанию главы государства будет обновлена вся инфраструктура сел Шемахинского района: "Будет заменена кровля всех домов, а также заборы, линии газо- и электропередачи.

Отметим, что построенный над рекой Демирчи мост будет связывать 3 села, население которых составляет примерно 1000 человек, с районным центром.