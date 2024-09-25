Руководство АЖД обсудило перспективы Среднего коридора на выставке "InnoTrans"

19:34

Во второй день международной выставки "InnoTrans" в Берлине делегация под руководством председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшана Рустамова встретилась с представителями железнодорожных администраций Турции, Румынии, Литвы и Польши, а также компаний DB Cargo, Stadler Rail и Hitachi.

Об этом Report сообщили в АЖД.

Основными темами встреч являлись обсуждение увеличения транзитных перевозок по Среднему коридору, цифровые решения и дополнительные услуги, связанные с модернизированной железнодорожной линией Баку-Тбилиси-Карс. Кроме этого, обсуждалась роль Международной ассоциации по Евразийскому транспортному маршруту в диверсификации грузоперевозок.

АЖД широко представлена на выставке "InnoTrans", проходящей с 24 по 27 сентября, где обсуждаются цифровизация и устойчивое развитие в транспортном секторе. В этом году в выставке участвуют 2 940 компаний из 59 стран. Целью АЖД является знакомство с инновациями и обсуждение сотрудничества с зарубежными железнодорожными администрациями.