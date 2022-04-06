Руководство ”Азеристиликтеджхизат" проведет прием граждан в Барде

12 апреля в 10:00 временно исполняющий обязанности председателя ОАО ”Азеристиликтеджхизат" Ильхам Мирзалиев проведет в Барде прием граждан для жителей Барды и Тертера.

12 апреля в 10:00 временно исполняющий обязанности председателя ОАО ”Азеристиликтеджхизат" Ильхам Мирзалиев проведет в Барде прием граждан для жителей Барды и Тертера.

Об этом Report сообщили в ОАО.

На приеме будут даны ответы на интересующие граждан вопросы, заслушаны проблемы жителей, связанные с теплоснабжением.

Прием состоится по адресу: Бардинский район, проспект Гейдара Алиева, 92.

Для получения дополнительной информации можно позвонить по номерам:

(+994 77) 419 00 56

(+994 77) 419 00 78

(+994 77) 418 00 18

(+994 77) 418 00 04

Электронная почта: [email protected]