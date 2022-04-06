Руководство ”Азеристиликтеджхизат" проведет прием граждан в Барде

12 апреля в 10:00 временно исполняющий обязанности председателя ОАО ”Азеристиликтеджхизат" Ильхам Мирзалиев проведет в Барде прием граждан для жителей Барды и Тертера.
Об этом Report сообщили в ОАО.
На приеме будут даны ответы на интересующие граждан вопросы, заслушаны проблемы жителей, связанные с теплоснабжением.
Прием состоится по адресу: Бардинский район, проспект Гейдара Алиева, 92.
Для получения дополнительной информации можно позвонить по номерам:
(+994 77) 419 00 56
(+994 77) 419 00 78
(+994 77) 418 00 18
(+994 77) 418 00 04
Электронная почта: [email protected]