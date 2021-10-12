Руководитель отдела: Мы заинтересованы в утилизации сточных вод

В Азербайджане в последние годы реализуются экологические проекты, принимаются меры по управлению водными ресурсами.

В Азербайджане в последние годы реализуются экологические проекты, принимаются меры по управлению водными ресурсами.

Как сообщает Report, об этом сообщил журналистам начальник отдела управления водными ресурсами Министерства экологии и природных ресурсов Муталлим Абдулгасанов на проходящем в Баку Германо-азербайджанском форуме по устойчивому развитию-2021, в этом году посвященном развитию водной инфраструктуры в Азербайджане.

"Мы позитивно относимся к сотрудничеству в этой сфере и заинтересованы в работе с международно признанными компаниями в решении проблем, связанных с водными ресурсами. В Азербайджане дефицит водных ресурсов. В последнее время ресурсы сократились в результате изменения климата и засухи. Конечно, для эффективного использования водных ресурсов нас интересует вопрос использования загрязненных вод после очистки.

Очистка сточных вод имеет для нас особое значение. На Абшеронский полуостров с дальнего расстояния доставляются большие объемы воды. Эта вода загрязняется и сбрасывается в Каспийское море без очистки. Мы заинтересованы в очистке и утилизации этих объемов. Мы также заинтересованы в водоснабжении озер на Абшероне, их использовании в технических целях, а также для полива зелени. Компании представляют сегодня свою продукцию. Мы заинтересованы в их услугах, изучаем их деятельность, намерены пригласить в Азербайджан", - сказал он.