Руководитель Госслужбы: Мне ничего неизвестно о выговоре министра

"Мне ничего неизвестно о выговоре министра. Наш сотрудник, имя которого упоминалось в сегодняшней акции протеста водителей грузовиков, уже как неделю находится в отпуске".

"Мне ничего неизвестно о выговоре министра. Наш сотрудник, имя которого упоминалось в сегодняшней акции протеста водителей грузовиков, уже неделю находится в отпуске".

Как сообщает Report, об этом руководитель Государственной службы автомобильного транспорта при Министерстве цифрового развития и транспорта Анар Рзаев сказал в эфире одного из местных телеканалов.

"В начале прошлого месяца начальник отдела перенес операцию. Сейчас находится в отпуске", - сказал глава Госслужбы.

Напомним, что сегодня утром на проспекте Гейдара Алиева водители четырех грузовиков, перекрыв дорогу, парализовали движение автомобилей. Водители требовали выдачи пропусков от Государственной службы автомобильного транспорта.