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Руководитель Госслужбы: Мне ничего неизвестно о выговоре министра 

Руководитель Госслужбы: Мне ничего неизвестно о выговоре министра  "Мне ничего неизвестно о выговоре министра. Наш сотрудник, имя которого упоминалось в сегодняшней акции протеста водителей грузовиков, уже как неделю находится в отпуске".
Инфраструктура
17 февраля 2022 г. 15:54
Руководитель Госслужбы: Мне ничего неизвестно о выговоре министра 

"Мне ничего неизвестно о выговоре министра. Наш сотрудник, имя которого упоминалось в сегодняшней акции протеста водителей грузовиков, уже неделю находится в отпуске".

Как сообщает Report, об этом руководитель Государственной службы автомобильного транспорта при Министерстве цифрового развития и транспорта Анар Рзаев сказал в эфире одного из местных телеканалов.

"В начале прошлого месяца начальник отдела перенес операцию. Сейчас находится в отпуске", - сказал глава Госслужбы.

Напомним, что сегодня утром на проспекте Гейдара Алиева водители четырех грузовиков, перекрыв дорогу, парализовали движение автомобилей. Водители требовали выдачи пропусков от Государственной службы автомобильного транспорта.

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