О нас

Руфат Байрамов: В рамках TRACECA ряд услуг будет оцифрован 

Руфат Байрамов: В рамках TRACECA ряд услуг будет оцифрован  Ряд услуг в рамках транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) будет оцифрован.
Инфраструктура
26 февраля 2024 г. 12:22
Руфат Байрамов: В рамках TRACECA ряд услуг будет оцифрован 

Ряд услуг в рамках транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) будет оцифрован.

Об этом Report заявил национальный секретарь межправительственной комиссии TRACECA по Азербайджану Руфат Байрамов.

"Цифровизация будет применяться на нескольких видах транспорта – в перевозках на грузовиках и железнодорожном транспорте будут использоваться электронные накладные. Азербайджан, Украина, Грузия и Турция подписали меморандум о внедрении электронных накладных ЦИМ/СМГС на железных дорогах Казахстана. В этом направлении планируются пилотные проекты", - сказал он.

Представитель TRACECA также сообщил, что ведется работа над единым транзитным соглашением. Оно будет подписано в этом году и облегчит перевозку грузов по коридору, сказал Байрамов.

По словам Байрамова, понижение уровня воды в Каспийском море оказывает влияние на грузоперевозки: "В настоящее время суда в Каспийском море загружены на 75%. Эта проблема наблюдается на протяжении последних нескольких лет".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Rufat Bayramov: Several services to be digitized within TRACECA
Версия на азербайджанском языке Rüfət Bayramov: "TRACECA çərçivəsində bir sıra xidmətlər rəqəmsallaşacaq"

Самое читаемое

В Азербайджане на праздник Рамазан пять дней подряд будут нерабочими
В Азербайджане на праздник Рамазан пять дней подряд будут нерабочими
24 февраля 2024 г. 14:59
Омбудсмен посетила город Ходжалы по случаю годовщины геноцида
Омбудсмен посетила город Ходжалы по случаю годовщины геноцида
24 февраля 2024 г. 14:50
Фитнес-тренер Кямиль Зейналлы задержан в России
ВидеоФитнес-тренер Кямиль Зейналлы задержан в России
21 февраля 2024 г. 02:18
Зеленский: Потери ВСУ в пять раз меньше российских
Зеленский: Потери ВСУ в пять раз меньше российских
23 февраля 2024 г. 04:56
Лига Европы: Карабах выигрывает Брагу и впервые в своей истории выходит в 1/8 финала
ФотоЛига Европы: "Карабах" выигрывает "Брагу" и впервые в своей истории выходит в 1/8 финала
23 февраля 2024 г. 00:24
В законопроект О правах ребенка включены механизмы наказания за неэтичное поведение школьников
В законопроект "О правах ребенка" включены механизмы наказания за неэтичное поведение школьников
20 февраля 2024 г. 12:28
У побережья Курильских островов произошло землетрясение
У побережья Курильских островов произошло землетрясение
23 февраля 2024 г. 04:11
В Баку возбуждено уголовное дело по факту издевательства над несовершеннолетней
В Баку возбуждено уголовное дело по факту издевательства над несовершеннолетней
20 февраля 2024 г. 11:49
В Азербайджане выпадет снег, дороги обледенеют
В Азербайджане выпадет снег, дороги обледенеют
25 февраля 2024 г. 12:08
В Азербайджане будет проводиться дистанционный мониторинг пациентов с помощью телемедицины
В Азербайджане будет проводиться дистанционный мониторинг пациентов с помощью телемедицины
20 февраля 2024 г. 13:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi