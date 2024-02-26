Руфат Байрамов: В рамках TRACECA ряд услуг будет оцифрован

Ряд услуг в рамках транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) будет оцифрован.

Ряд услуг в рамках транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) будет оцифрован.

Об этом Report заявил национальный секретарь межправительственной комиссии TRACECA по Азербайджану Руфат Байрамов.

"Цифровизация будет применяться на нескольких видах транспорта – в перевозках на грузовиках и железнодорожном транспорте будут использоваться электронные накладные. Азербайджан, Украина, Грузия и Турция подписали меморандум о внедрении электронных накладных ЦИМ/СМГС на железных дорогах Казахстана. В этом направлении планируются пилотные проекты", - сказал он.

Представитель TRACECA также сообщил, что ведется работа над единым транзитным соглашением. Оно будет подписано в этом году и облегчит перевозку грузов по коридору, сказал Байрамов.

По словам Байрамова, понижение уровня воды в Каспийском море оказывает влияние на грузоперевозки: "В настоящее время суда в Каспийском море загружены на 75%. Эта проблема наблюдается на протяжении последних нескольких лет".