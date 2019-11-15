Розничный товарооборот в Азербайджане вырос более чем на 3%

В январе-октябре этого года в розничных торговых сетях Азербайджана потребителям продано товаров на сумму 31,1 млрд манатов, что на 3,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, из них 15741,8 млн манатов пришлось на продовольственные товары, напитки и табачные изделия,15381,1 млн манатов - непродовольственные товары. Суммарный объем реализованных товаров вырос в реальном выражении соответственно на 2,7% и 3,4% по сравнению с аналогичными показателями за 2018 год.

За отчетный период население потратило в розничных торговых сетях 45,9% средств на продовольственные товары, 4,7% - напитки и табачные изделия, 18,3% - текстильные товары, одежду и обувь, 6,1% - электрические товары и мебель, 5,6% - автомобильное топливо, 1,3% - фармацевтические и медицинские товары, 0,8% - компьютеры, телекоммуникационное оборудование и полиграфическую продукцию, 17,3% - прочие непродовольственные товары.

За 10 месяцев этого года 21,1% потребительских товаров продано торговыми учреждениями, 50,2% - индивидуальными предпринимателями, 28,7% - на рынках и ярмарках. Розничный товарооборот предприятий в реальном выражении вырос на 28,2%, физических лиц - на1,6%, рынков и ярмарок сократился на 7,9%.

Объемы среднемесячного розничного товарооборота на душу населения составили 314,5 маната, что в номинальном выражении на 14,1 маната больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. Ежемесячные средние объемы продаж продовольственных товаров, напитков и табачных изделий в розничных торговых сетях на одного потребителя составили 159,1 маната, непродовольственных товаров - 155,4 маната.