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Ровшан Рустамов: Железные дороги Азербайджана ответственны менее чем за 0,5% выбросов углекислого газа в стране

Ровшан Рустамов: Железные дороги Азербайджана ответственны менее чем за 0,5% выбросов углекислого газа в стране ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) нацелены на 100% электрификацию для снижения выбросов углекислого газа.
Инфраструктура
23 октября 2024 г. 13:58
Ровшан Рустамов: Железные дороги Азербайджана ответственны менее чем за 0,5% выбросов углекислого газа в стране

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) нацелены на 100% электрификацию для снижения выбросов углекислого газа.

Как передает Report, об этом председатель АЖД Ровшан Рустамов заявил на мероприятии "Устойчивый транспорт для будущего" в Баку.

"В настоящее время этот показатель составляет 63%. В прошлом году 100% из 7,2 млн перевезенных пассажиров и 80% из 18,2 млн тонн грузов были перевезены за счет электроэнергии. Наша цель - увеличить этот показатель", - сказал Рустамов.

Он отметил, что железнодорожный транспорт выделяет значительно меньше углекислого газа по сравнению с другими видами транспорта, и считается экологически чистым. "Пассажирский поезд выделяет 14 граммов углерода на километр, в то время как другие виды транспорта в 10-20 раз больше. Кроме того, развитие железнодорожной инфраструктуры помогает снизить транспортную загруженность, что, в свою очередь, приводит к сокращению выбросов. В целом, на долю железных дорог приходится всего 1% глобальных выбросов углекислого газа", - подчеркнул глава АЖД.

Рустамов также подчеркнул, что на долю железнодорожного транспорта в Азербайджане приходится 0,12% общего потребления энергии и менее 0,5% выбросов парниковых газов. В Азербайджане, на долю которого приходится около 0,1% глобальных выбросов, объем, за который несет ответственность АЖД, составляет менее 200 тысяч тонн в год", - сообщил Рустамов.

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Версия на английском языке ADY: Railways account for nearly 0.5% of carbon dioxide emissions in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Rövşən Rüstəmov: "Azərbaycanda karbon qazı emissiyasının 0,5 %-dən az hissəsi dəmir yollarının payına düşür"

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