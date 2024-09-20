О нас

Ровшан Рустамов: Ведутся работы по созданию железнодорожной линии Баку-Нахчыван-Карс

Ровшан Рустамов: Ведутся работы по созданию железнодорожной линии Баку-Нахчыван-Карс Ведутся работы по созданию железнодорожной линии Баку-Нахчыван-Карс, проходящей через территорию Ирана, как еще одной ветви Среднего коридора. Создание связки между Средним коридором и МТК Север-Юг расширит транзитные возможности для Азербайджана и его па
Инфраструктура
20 сентября 2024 г. 11:19
Ровшан Рустамов: Ведутся работы по созданию железнодорожной линии Баку-Нахчыван-Карс

Ведутся работы по созданию железнодорожной линии Баку-Нахчыван-Карс, проходящей через территорию Ирана, как еще одной ветви Среднего коридора. Создание связки между Средним коридором и МТК Север-Юг расширит транзитные возможности для Азербайджана и его партнеров.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Ровшан Рустамов на консультативном совещании руководителей железнодорожных администраций по созданию Международной ассоциации "Евразийский транспортный маршрут" в Баку.

Глава АЖД напомнил о недавно достигнутом соглашении по строительству железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, отметив, что она откроет новые возможности для стран региона, в том числе Таджикистана, Туркменистана, Афганистана и Пакистана.

"Существуют и потенциальные возможности для создания связи между Средним коридором и Трансафганским коридором. В настоящее время между Китаем и узбекским городом Андижан, а также между Китаем и городом Душанбе в Таджикистане осуществляются грузоперевозки автомобильным транспортом по магистральным автодорогам, и подключив эти перевозки к железнодорожной сети, мы сможем считать их частью мультимодальных перевозок в направлении Восток-Запад", - отметил Рустамов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rövşən Rüstəmov: "Bakı−Naxçıvan−Qars dəmir yolu xəttinin yaradılması üzrə işlər görülür"

Самое важное

Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ по случаю Дня государственного суверенитета Азербайджана
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ по случаю Дня государственного суверенитета Азербайджана
20 сентября 2024 г. 09:02
Председатели Совета нацбезопасности стран ОТГ обсудили текущие угрозы и вызовы
Председатели Совета нацбезопасности стран ОТГ обсудили текущие угрозы и вызовы
19 сентября 2024 г. 15:28
Айхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
ФотоАйхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
17 сентября 2024 г. 12:23
Ильхам Алиев: Благодаря усилиям Азербайджана в регионе возникли новые реалии
Ильхам Алиев: Благодаря усилиям Азербайджана в регионе возникли новые реалии
16 сентября 2024 г. 19:51
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
16 сентября 2024 г. 19:45
ЦИК утвердил итоговый протокол выборов в Милли Меджлис
ЦИК утвердил итоговый протокол выборов в Милли Меджлис
16 сентября 2024 г. 13:47
Формула 1: Пилот McLaren Пиастри стал победителем Гран-при Азербайджана
ФотоФормула 1: Пилот McLaren Пиастри стал победителем Гран-при Азербайджана
15 сентября 2024 г. 16:38
Формула 1: Сегодня определится победитель Гран-при Азербайджана
Формула 1: Сегодня определится победитель Гран-при Азербайджана
15 сентября 2024 г. 07:00
Гран-при Азербайджана: Леклер выиграл квалификацию в Баку четвертый год подряд
ФотоГран-при Азербайджана: Леклер выиграл квалификацию в Баку четвертый год подряд
14 сентября 2024 г. 17:07
Гран-при Азербайджана: В третьем свободном заезде лучшим стал Джордж Рассел
Гран-при Азербайджана: В третьем свободном заезде лучшим стал Джордж Рассел
14 сентября 2024 г. 13:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi