Ровшан Рустамов: Ведутся работы по созданию железнодорожной линии Баку-Нахчыван-Карс

Ведутся работы по созданию железнодорожной линии Баку-Нахчыван-Карс, проходящей через территорию Ирана, как еще одной ветви Среднего коридора. Создание связки между Средним коридором и МТК Север-Юг расширит транзитные возможности для Азербайджана и его па

Ведутся работы по созданию железнодорожной линии Баку-Нахчыван-Карс, проходящей через территорию Ирана, как еще одной ветви Среднего коридора. Создание связки между Средним коридором и МТК Север-Юг расширит транзитные возможности для Азербайджана и его партнеров.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Ровшан Рустамов на консультативном совещании руководителей железнодорожных администраций по созданию Международной ассоциации "Евразийский транспортный маршрут" в Баку.

Глава АЖД напомнил о недавно достигнутом соглашении по строительству железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, отметив, что она откроет новые возможности для стран региона, в том числе Таджикистана, Туркменистана, Афганистана и Пакистана.

"Существуют и потенциальные возможности для создания связи между Средним коридором и Трансафганским коридором. В настоящее время между Китаем и узбекским городом Андижан, а также между Китаем и городом Душанбе в Таджикистане осуществляются грузоперевозки автомобильным транспортом по магистральным автодорогам, и подключив эти перевозки к железнодорожной сети, мы сможем считать их частью мультимодальных перевозок в направлении Восток-Запад", - отметил Рустамов.