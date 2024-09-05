Ровшан Рустамов: Региональный сервисный центр Stadler в Баку откроется в 2026 году - ЭКСКЛЮЗИВ

11:56

Швейцарская компания Stadler Rail Group, строящая Региональный сервисный центр на территории Беюкшор в Баку, планирует ввести его в эксплуатацию в 2026 году.

Об этом Report сообщил председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшан Рустамов.

По его словам, между АЖД и Stadler Rail подписан контракт на оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и консультированию по железнодорожному транспорту.

"Согласно контракту, на территории Беюкшор создается Региональный сервисный центр, услугами которого сможет пользоваться не только Азербайджан, но и соседние страны", - сказал Р.Рустамов.

Он отметил, что в центре будет осуществляться ремонт и техобслуживание всех типов поездов Stadler. Это обеспечит коэффициент технической готовности транспортных средств на более 95%, добавил Р. Рустамов.

Он сообщил, что АЖД уже использует 4 пассажирских поезда, полученных у компании, еще 3 - находятся в стране и готовятся к вводу на линии, столько же будет доставлено в Азербайджан в этом году.