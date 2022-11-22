Ровшан Рустамов: На станции "Ялама" имеется потенциал для увеличения количества поездов

На железнодорожной станции Ялама за счет выполнения дополнительных работ (освещение, обеспечение безопасности движения) имеется потенциал для увеличения количества поездов.

На железнодорожной станции Ялама за счет выполнения дополнительных работ (освещение, обеспечение безопасности движения) имеется потенциал для увеличения количества поездов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Ровшан Рустамов.

Р.Рустамов отметил, что многие государственные структуры Азербайджана ведут работу в этом направлении.

По его словам, согласно двустороннему договору между Россией и Азербайджаном, грузооборот в двух направлениях составляет 20 поездов в день, то есть по 10 поездов в каждом направлении. Кроме того, есть договоренность в исключительных случаях увеличить количество поездов до 12 в одну сторону. Но и это нельзя назвать максимумом.

"Основная сложность на российском направлении заключается в том, что участок железной дороги Баладжары-Ялама реконструируется и мы не можем ее полностью использовать. Стараемся поскорее завершить работы, так как введение этого отрезка в эксплуатацию позволит увеличить пропускную способность дороги вдвое", - сказал Р.Рустамов.

Протяженность дороги в направлении Баладжары-Ялама составляет 348 километров. Проект финансируется за счет кредитов Всемирного банка и Французского агентства развития, а также средств из госбюджета Азербайджана.

Французское агентство развития выделило Азербайджану кредит в размере 112,5 млн евро на проект строительства железной дороги Баладжары-Ялама.